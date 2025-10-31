Spalleti om sin åtte måneder lange kontrakt: "Hvis jeg var Juventus, ville jeg ha gjort det samme"

HQ

Etter en rekke dårlige resultater i alle turneringer sparket Juventus manager Igor Tudor og utnevnte Luciano Spalleti som etterfølger, som var manager for det italienske landslaget frem til juni i fjor, da han fikk sparken. Og Spalleti, en veteran med mer enn 30 år som manager, fikk en overraskende kort kontrakt: åtte måneder, det vil si bare en sesong.

Han ble naturlig nok spurt om den uvanlige kontrakten, ettersom man kunne tenke seg at det viser at klubben ikke har særlig tro på ham, så Spalleti svarte: "Jeg har ingen problemer med å akseptere en kontrakt på åtte måneder. Hvis jeg var Juventus, ville jeg ha gjort det samme.

Som jeg sa til spillerne, håper jeg å komme tilbake i Scudetto-racet. Ambisjonene må være på sitt høyeste. Det er fortsatt 29 kamper igjen, og jeg har sett alt i min tretti år lange karriere, sier Spalleti (via La Gazzeta Dello Sport).

Spalleti er den tredje manageren for Juventus på halvannet år (etter Tudor varte også Thiago Motta i mindre enn ett år). "Ingen har en tryllestav, banen vil avgjøre min fremtid. Jeg trenger ikke å være sikret en skriftlig kontrakt for fremtiden. Situasjonen er enkel og ærlig, men hvis jeg takket ja, er det fordi jeg ser et betydelig potensial".

Spallettis oppdrag nå er å i det minste kvalifisere seg til Champions League (de har fortsatt ikke vunnet en kamp i ligafasen) og komme tilbake i Serie A for å sikre seg en plass blant de seks beste i Europa. For øyeblikket ligger de på syvendeplass på tabellen.