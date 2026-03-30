Spania stenger luftrommet igjen for amerikanske fly som er involvert i Iran-krigen

HQ

Spania har angivelig stengt luftrommet sitt for amerikanske militærfly som er involvert i angrepene mot Iran, ifølge El País, noe som markerer en ytterligere opptrapping av landets holdning til konflikten.

Tiltaket går lenger enn Madrids tidligere beslutning om å nekte USA tilgang til fellesdrevne militærbaser, og vil tvinge amerikanske fly til å ta en ny rute når de er på vei mot Midtøsten. Unntak vil kun bli gjort i nødssituasjoner.

Statsminister Pedro Sánchez har vært en av de mest frittalende kritikerne av USAs og Israels militære aksjoner. Avgjørelsen risikerer å belaste forholdet til Washington ytterligere, etter at president Donald Trump tidligere har truet med handelsmessige konsekvenser dersom Spania nekter å støtte operasjonen.