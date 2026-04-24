Spanias Grand Prix: tider og hvordan du kan se retur av konkurransen etter en måned
Den 40. utgaven av den spanske Grand Prix i Jerez, en mulighet for Márquez til å ta igjen Bezzecchi?
MotoGP gjenopptas denne helgen nesten en måned etter USAs Grand Prix på Circuit of the Americas, fordi Grand Prix of Qatar i Lusail ble forsinket til november, i håp om at krigen i Midt-Østen ville ha avsluttet innen den tid. Marco Bezzecchi leder etter å ha vunnet årets to første løp (og fem løp på rad), men 2024-mesteren Jorge Martín har også startet bra, i håp om å legge katastrofen fra 2025 bak seg.
Og ingen kan avskrive Marc Márquez, spesielt ikke på en bane der han har vunnet tre ganger allerede ... men den siste gangen var i 2019. Det var broren Álex Márquez som vant i 2025. Hvem vinner den 40. utgaven av Spanias GP i Jerez?
Dette er tidene du kan følge Spanias Grand Prix denne helgen :
Fredag 24. april
- Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST
- Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST
- MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST
Lørdag 25. april
- MotoGP - Kvalifisering 1: 10:10 CEST
- MotoGP - Kvalifisering 2: 11:15 CEST
- Moto3 - Kvalifisering 1: 12:45 CEST
- Moto3 - Kvalifisering 2: 13:10
- Moto2 - Kvalifisering 1: 13:40
- Moto2 - Kvalifisering 2: 14:04
- MotoGP - Sprint 15:00 CEST
Søndag 26. april
- Moto3 - Grand Prix: 11:00 CEST, 10:00 BST
- Moto2 - Grand Prix: 12:15 CEST, 11:15 BST
- MotoGP - Grand Prix: 14:00 CEST, 13:00 BST
Hvordan se MotoGP live i Europa:
Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros: Cyta Vision Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark 3 Sport
- Finland Viaplay
- Frankrike: Canal+ Canal+
- Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1
- Hellas Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia Sky, Canala 8
- Nederland Zigo Sport, NOS
- Norge: Zigo Sport, NOS Sport3
- Polen: Polsat Sport Polsat Sport
- Portugal: Sport TV Sport TV
- Romania Prima Sport 3
- Spania: DAZN DAZN
- Sverige: DAZN Sport Motor
- STORBRITANNIA TNT Sports
Etter Spania fortsetter MotoGP i nærheten: Frankrike (Le Mans) 8.-10. mai, Catalonia 15.-17. mai og Italia-Mugello 29.-31. mai.