Spanias Grand Prix: tider og hvordan du kan se retur av konkurransen etter en måned

MotoGP gjenopptas denne helgen nesten en måned etter USAs Grand Prix på Circuit of the Americas, fordi Grand Prix of Qatar i Lusail ble forsinket til november, i håp om at krigen i Midt-Østen ville ha avsluttet innen den tid. Marco Bezzecchi leder etter å ha vunnet årets to første løp (og fem løp på rad), men 2024-mesteren Jorge Martín har også startet bra, i håp om å legge katastrofen fra 2025 bak seg.

Og ingen kan avskrive Marc Márquez, spesielt ikke på en bane der han har vunnet tre ganger allerede ... men den siste gangen var i 2019. Det var broren Álex Márquez som vant i 2025. Hvem vinner den 40. utgaven av Spanias GP i Jerez?

Dette er tidene du kan følge Spanias Grand Prix denne helgen :

Fredag 24. april



Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST



Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST



MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST



Lørdag 25. april



MotoGP - Kvalifisering 1: 10:10 CEST



MotoGP - Kvalifisering 2: 11:15 CEST



Moto3 - Kvalifisering 1: 12:45 CEST



Moto3 - Kvalifisering 2: 13:10



Moto2 - Kvalifisering 1: 13:40



Moto2 - Kvalifisering 2: 14:04



MotoGP - Sprint 15:00 CEST



Søndag 26. april



Moto3 - Grand Prix: 11:00 CEST, 10:00 BST



Moto2 - Grand Prix: 12:15 CEST, 11:15 BST



MotoGP - Grand Prix: 14:00 CEST, 13:00 BST



Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :



Østerrike: Sky, Servus TV



Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports



Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport



Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia Sportklub



Kypros: Cyta Vision Cyta Vision



Tsjekkia: Nova Sport6



Danmark 3 Sport



Finland Viaplay



Frankrike: Canal+ Canal+



Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1



Hellas Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italia Sky, Canala 8



Nederland Zigo Sport, NOS



Norge: Zigo Sport, NOS Sport3



Polen: Polsat Sport Polsat Sport



Portugal: Sport TV Sport TV



Romania Prima Sport 3



Spania: DAZN DAZN



Sverige: DAZN Sport Motor



STORBRITANNIA TNT Sports



Etter Spania fortsetter MotoGP i nærheten: Frankrike (Le Mans) 8.-10. mai, Catalonia 15.-17. mai og Italia-Mugello 29.-31. mai.