Spanias Grand Prix: tider og hvordan du kan se retur av konkurransen etter en måned

Den 40. utgaven av den spanske Grand Prix i Jerez, en mulighet for Márquez til å ta igjen Bezzecchi?

MotoGP gjenopptas denne helgen nesten en måned etter USAs Grand Prix på Circuit of the Americas, fordi Grand Prix of Qatar i Lusail ble forsinket til november, i håp om at krigen i Midt-Østen ville ha avsluttet innen den tid. Marco Bezzecchi leder etter å ha vunnet årets to første løp (og fem løp på rad), men 2024-mesteren Jorge Martín har også startet bra, i håp om å legge katastrofen fra 2025 bak seg.

Og ingen kan avskrive Marc Márquez, spesielt ikke på en bane der han har vunnet tre ganger allerede ... men den siste gangen var i 2019. Det var broren Álex Márquez som vant i 2025. Hvem vinner den 40. utgaven av Spanias GP i Jerez?

Dette er tidene du kan følge Spanias Grand Prix denne helgen :

Fredag 24. april


  • Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST

  • Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST

  • MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST

Lørdag 25. april


  • MotoGP - Kvalifisering 1: 10:10 CEST

  • MotoGP - Kvalifisering 2: 11:15 CEST

  • Moto3 - Kvalifisering 1: 12:45 CEST

  • Moto3 - Kvalifisering 2: 13:10

  • Moto2 - Kvalifisering 1: 13:40

  • Moto2 - Kvalifisering 2: 14:04

  • MotoGP - Sprint 15:00 CEST

Søndag 26. april


  • Moto3 - Grand Prix: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Moto2 - Grand Prix: 12:15 CEST, 11:15 BST

  • MotoGP - Grand Prix: 14:00 CEST, 13:00 BST

Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark 3 Sport

  • Finland Viaplay

  • Frankrike: Canal+ Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia Sky, Canala 8

  • Nederland Zigo Sport, NOS

  • Norge: Zigo Sport, NOS Sport3

  • Polen: Polsat Sport Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV Sport TV

  • Romania Prima Sport 3

  • Spania: DAZN DAZN

  • Sverige: DAZN Sport Motor

  • STORBRITANNIA TNT Sports

Etter Spania fortsetter MotoGP i nærheten: Frankrike (Le Mans) 8.-10. mai, Catalonia 15.-17. mai og Italia-Mugello 29.-31. mai.

