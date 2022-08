Spansk fotball endrer navn til EA Sports La Liga i 2023

HQ

Electronic Arts er selvsagt fullstendig klar over at Ola og Kari Nordmann vil bli forvirret når neste års FIFA-spill endrer navn til EA Sports FC, så hvordan skal de kunne beholde den oppmerksomheten når gigantsamarbeidet avsluttes? Tydeligvis ved å gå mer spesifikt til verks.

For EA avslører i en pressemelding at de har inngått et mangeårig partnerskap med La Liga. Dette innebærer blant annet at de to øverste ligaene i spansk fotball, den spanske cupen og ungdomsligaen vil endre navn slik at EA Sports inkluderes først. Dermed vil for eksempel den øverste divisjonen hete EA Sports Primera Division fra og med 2023/2024-sesongen. Det hevdes også at samarbeidet vil gjøre neste års spill enda bedre selv om de ikke sier hvordan. Enda mer detaljerte spillere, arenaer og lignende er uansett de mest åpenbare måtene.

Når det gjelder den virkelige fotballen vil tydeligvis også denne ha nytte av avtalen med en mer penger til å bygge og forbedre arenaer, støtte grasrot-delen, videreutvikle TV-teknologien og mer. Nærmere informasjon om alt dette vil offentliggjøres når EA begynner å snakke skikkelig om EA Sports FC sommeren 2023.