Speedrunner dreper Ganon i The Legend of Zelda: Breath of the Wild på Nintendo Switch 2 på 7 minutter

Lanseringen av Nintendo Switchs etterfølger er bare litt over en måned unna. Nintendo er allerede i gang med en kampanje for å promotere sitt nye produkt, og tilbød spillere muligheten til å prøve det i Tokyo, akkurat som vi gjorde i Paris. Et av spillene som ble tilbudt var suksessspillet The Legend of Zelda: Breath of the Wild, med sin nye Nintendo Switch 2-versjon.

Demoen av spillet var begrenset til ti minutter, med forskjellige lagringsspill på ulike steder i tittelen. Ett av spillene var rett før den siste kampen. Blant alle gjestene var den japanske innholdsskaperen Ikaboze, som klarte å nå rulleteksten på omtrent sju minutter.

"Selv teamet gjorde opptak med mobiltelefonene sine", sa Ikaboze,"Det var første gang noen noen gang hadde fullført Breath of the Wild-demoen, og de gratulerte meg med det." Oppgraderingene til Breath of the Wild og Tears of the Kingdom vil være inkludert i Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ellers vil begge være tilgjengelige for 79,99 euro eller 10 euro i forskjell for de som eier originalene.

Zelda-forbedringene på Switch 2 inkluderer forbedret oppløsning og bildefrekvens, 4K HDR-støtte og andre tillegg som du vil kunne glede deg over om noen uker. Vi lar deg se videoen fra Ikaboze nedenfor.

Er du ivrig etter å prøve de forbedrede spillene på den nye konsollen?