Nintendo Switch 2-maskinvareinntrykk - hva jeg likte mest og minst

Jeg sitter nå på et fly i ferd med å ta av etter å ha tilbrakt formiddagen på Nintendo Switch 2 Premiere-arrangementet i Paris. Med andre ord er alt jeg har opplevd med det nye systemet, spillene og tilbehøret fortsatt ganske ferskt, men det er nok til at jeg kan dele det med dere etter litt refleksjon. Hvis du vil lese om spill først, kan du gå hit for mine Metroid Prime 4: Beyond-inntrykk, og her for forhåndsvisningen av Mario Kart World, med Donkey Kong Bananza og mer som følger kort tid etter.

Så, hvordan ser den nye konsollen ut og føles? Med Switch2Gate-lekkasjene som Nintendo ble utsatt for i desember og januar, visste du allerede om de fleste av funksjonene, mens avsløringen i januar pluss gårsdagens Switch 2 Direct mer eller mindre fullførte de offisielle aspektene, spesifikasjonene, utgivelsesdetaljene og mer. Så dette er ikke stedet for meg å snakke om TFLOPS, vanvittig overpriset programvare eller dyptgående spillspesifikk innsikt. Det er her jeg deler hvordan jeg personlig følte meg med de ulike komponentene, inkludert noen interessante funn. Og for å gi det litt kontrast, la oss snakke om både det gode og det dårlige.

Jeg likte: Den føles lett!

Nintendo Switch 2 som håndholdt konsoll slo meg som overraskende lett den aller første gangen jeg plukket den opp. Jeg er vant til min gode, gamle OLED-modell, og Switch 2 føltes faktisk lettere. Det er den ikke, hvis tallene mine stemmer, så det er mer en følelse, kanskje har det med vektbalansen å gjøre, eller med hvordan skjermen, på 7,9", er nesten en tomme større enn OLED-panelet, men tro meg, den halve kiloen føltes som noe mindre.

Jeg likte den: God ikke-OLED-skjerm

Etter å ha kommet fra den tidligere nevnte OLED-skjermen forventet jeg at dette skulle være nedgraderingen, som i det eneste som føles eller ser dårligere ut sammenlignet med den 3,5 år gamle oppdateringen. Men det er ikke så merkbart, med den ekstra størrelsen, den anstendige lysstyrken for LCD, den gode sortfargen, de overbevisende fargene, HDR-støtten og 120 Hz-oppdateringen, for ikke å nevne økningen i antall piksler fra 720p til Full-HD 1080p, noe som betyr stor pikseltetthet for størrelsen. Misforstå meg rett, jeg forventer en Switch 2 Premium-modell i fremtiden med en enda blankere og mer skinnende OLED-skjerm, men de få spillene jeg spilte, poppet ut av skjermen og fylte den med ynde. Når det er sagt, tilbrakte jeg mye mer tid i Docked TV-modus for video og inntrykk.

Det likte jeg ikke: Lite oppgradering av systemmenyen og grensesnittet

Ut fra det vi så på Switch 2 Direct og det lille som ble vist under Premiere-arrangementet, ser det ut til at brukergrensesnittet vil forbli stort sett det samme. "Når noe fungerer, ikke endre det", ikke sant? Vel, ja, men selv om jeg satte pris på den renere, ikke-klyngete startmenyen til den første Switch når jeg kom fra de tjenestefylte, smart-TV-lignende utstillingsvinduene til enten PS5 eller Xbox-serien, hadde jeg håpet på litt omarbeiding her for å gjøre den mer effektiv og friskere for øyet. Vi må selvfølgelig vente til lanseringen i juni og se.

Jeg elsket det: Det magnetiske avtakbare systemet for Joy-Con 2

Jeg var ikke sikker på dette da det først lekket ut, men nå er jeg solgt til denne smarte løsningen, selv om vi må se hvordan den holder ut tidens tann. Det fungerer rett og slett komfortabelt, på en veldig behagelig måte, og for det som ser ut som et mer robust og motstandsdyktig resultat. Jeg håper at det ikke blir mer vingling, men bare selve bevegelsen er så enkel å utføre at det gjør den gode, gamle Switch 1 Joy-Con-glidebevegelsen ganske klønete, friksjonsaktig og ukul. Det er like enkelt å løsne kontrollerne fra enten Switch 2-konsollen/skjermenheten eller fra Grip-adapteren som å trykke på de nå ganske store utløserknappene for å få dem løs. Men den mest behagelige følelsen er når du fester dem til systemet, uten anstrengelse eller friksjon, og bare nærmer dem til magnetene for å se dem klikke som om du brukte the Force. En litt annen lyd, men den fornyede tilfredsstillende varemerke Switch 2-bevegelsen tross alt. Og de ekstra stroppene er også mye enklere å koble til og fra, heldigvis.

Se hvordan de magnetiske Joy-Con 2 fungerer i denne videoen:

Jeg elsket: Nintendo Switch 2 Pro Controller kan være den beste spillkontrolleren jeg noensinne har prøvd

Så enkelt er det. Jeg hadde spilt alt enten med de to Joy-Con 2-kontrollerne festet til den håndholdte konsollen, separat frittstående, eller festet til det medfølgende Grip-tilbehøret, med de resultatene jeg kommenterer nedenfor. Men så skjedde det! Da turen kom til Hades 2, plukket jeg opp Switch 2 Pro-kontrolleren og... herregud(er). Mykheten til de høyere, utrolig glatte pinnene, klikkfølelsen til både ansiktsknappene og D-Pad (den eneste måten jeg vil spille Street Fighter 6 på, forresten). Ergonomien, formen, designet (jeg går personlig for den svarte og hvite varianten). HD Rumble 2 fordelt rundt enheten, de ekstra GL- og GR-knappene du ikke visste at du trengte før du gir dem langfingeren (bokstavelig talt). Stereo minijack. Denne kontrolleren er virkelig en game changer, og for meg føles den allerede bedre enn Switch Pro Controller, den elskede Wii U-kontrolleren, og også DualSense og Xbox-kontrolleren. MEN! Og for et men ...

Jeg likte ikke: Hvor. Er. Min. Analog. Utløsere. Nintendo?

Det var en av de tingene jeg naivt håpet de ville fikse med den nye konsollen. Kanskje var de for skjøre for Wii U, eller Switch gitt barn mishandling, eller for meningsløse for de delte Wiimote-Nunchuck-kontrollene, men hvorfor forlate standarden helt?! Og dette gjorde enda mer vondt i det øyeblikket jeg plukket opp NSO Gamecube-kontrolleren (som nå har C-, Home- og Capture-knappene på overkanten) for å spille litt av mitt elskede F-Zero GX. For en ironi! Nintendo hadde de lengstgående analoge avtrekkerne, og nå er de borte, noe som tar knekken på den gradvise presisjonen enkelte spill og sjangre krever. Og nå som jeg er inne på det, selv om jeg liker de GL- og GR-tilpassbare knappene i både Pro Controller 2 og Joy-Con 2 Grip, hvorfor legger du dem ikke til Joy-Con 2 nå som du er i gang? På denne måten forhindrer du at de blir en systemfunksjon, fordømt til å være noe sporadisk.

Jeg likte: De mer ergonomiske Joy-Con 2-kontrollerne

De kan ikke sammenlignes med min nye kjærlighet ovenfor, men de er ganske nær en vanlig kontroller, både festet til maskinen, til Grip eller frittstående. De skjønte at vi trengte større pinner og knapper, mer hvileområde for fingrene, og også større ZL, ZR, SL og SR. Og som en bonus er både den nyere HD Rumble 2 og de oppgraderte gyrosensorene mer nøyaktige og nyanserte. Sammen med musens funksjoner og utvalget av bevegelsesstyrte handlinger utgjør de imponerende oppgraderinger. Med tiden må vi sjekke om det blir drifting, et problem Nintendo ikke kan tillate seg å gjenta.

Det likte jeg ikke: Musekontroll når du trenger komplekse handlinger

Vennligst se mine tidligere lenkede Metroid Prime 4: Beyond-inntrykk for mer info, men TL;DR, jeg tror ikke jeg kommer til å spille musemodus i lange økter, i hvert fall ikke hvis det innebærer å trykke på både ZR/R (som ville vært dine vanlige museknapper) og noen av ABXY-frontknappene (som ville vært for en tradisjonell muses sideknapper). Det føltes bedre da jeg prøvde Drag X Drive og Nintendo Switch 2 Welcome Tour senere, i stedet for Samus' mer hardcore-opplevelse, men det er tydelig at formen på Joy-Con 2-kontrollerne bare kan fungere til så mange bruksområder. De fungerer ganske fint som vertikale kontrollere klikket eller flyttet, de fungerer mye bedre enn før i NES-modus sidelengs, og de kan fungere en liten stund i denne tredje oppfinnelsen, men det er litt av en strekning for å være ærlig. Hvordan kan en og samme form spikre det for en så venstreorientert tilnærming?

Jeg likte det: Raskere lastetider

Ja, jeg målte ikke lastetider, men jeg så flere spill lastes inn, og du kunne se at de bruker mye raskere minne denne gangen. Det skjedde både med Switch 2 Edition-spill som Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land eller Mario Party Jamboree, men også med nye spill som Mario Kart World (husker du hvor lang tid det tok for Wii U å laste inn banene?) og Donkey Kong Bananza. Det var en sårt tiltrengt og etterlengtet forbedring, og jeg gleder meg til å prøve å laste ned, installere og kjøre mye mer programvare for å bekrefte det som kan være et stort sprang når det gjelder UX for de som kommer fra den originale Switch.

Jeg har ingen anelse: Nintendo Switch 2 Dock og hva den tilfører

Som sagt er dette basert på min erfaring alene. På papiret setter jeg pris på det Dock 2 sier at den gjør. 4K-utgangen, de fancy buzzwords Nintendo ikke er vant til, som alternativ 1440p (2K) og VRR, viften for å kjøle ned alt dette ... Men saken er at jeg ikke kunne rote rundt med selve den nye Dock 2, da de var urørlige og bare ventet på å bli gjemt bak et beskyttende glass sammen med resten av maskinvaredelene og periferiutstyret. Er kablene nå mer håndterbare? Blir den for varm? Er det lett å nå de ulike portene? Er det skånsomt for Switch 2-enheten når du lander den eller løfter den fra dokken, slik at du unngår riper? Jeg antar at jeg må sjekke ut for min fullstendige Nintendo Switch 2-anmeldelse ...

Jeg vil oppdatere dette hvis noe annet dukker opp ved å gå gjennom mine hands-on-notater om de forskjellige spillene, eller hvis du stiller spørsmål i kommentarfeltet nedenfor, men dette er foreløpig hvordan jeg føler om Switch 2-maskinvaren. Og en ting å ta med seg: Dette er et av de tilfellene der noe endrer seg fullstendig i virkeligheten, på nært hold, for det meste til det bedre. Videoer og bilder yter ikke rettferdighet til mange av de tingene som diskuteres her, så hvis du er interessert, kan du prøve den før du bestemmer deg for å kjøpe den.