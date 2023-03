Spesiell Nintendo Switch-pakke kommer neste uke for å feire Mario Day

HQ

I mange år har 10. mars vært en veldig spesiell dato for alle fans av Nintendos rørlegger, da dette er når Mario Day feires (på grunn av kombinasjonen av "March" og "10", MAR10). Feiringen er vanligvis ledsaget av et slags tilbud eller rabatt på spillene i serien, men i år har de bestemt seg for å gå for en veldig spesiell kampanje.

Ifølge informasjon fra Businesswire vil en Nintendo Switch-konsollpakke (2019-modellen, ikke-OLED) med rød Joy-Con og en digital nedlastingskode med et utvalg av Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe eller New Super Mario Bros U Deluxe bli utgitt fredag neste uke. Denne kampanjen er litt uvanlig, da konsoll- og spillpakker vanligvis er knyttet til et spesielt spill, men her kan du velge tittelen du liker best. Pakken selges for € 299,99 på My Nintendo Store og hos utvalgte forhandlere.

Allerede i morgen starter en rabattkampanje på spill i Mario-franchisen på eShop og i butikkene som skal vare til lørdag 11 mars. Alle detaljene finner du på Nintendos nettsted om Mario.

Med utgivelsen av The Super Mario Bros. Movie rett rundt hjørnet er det sikkert mange som er interessert i å bli med i den nåværende generasjonen og gjenoppdage denne videospillklassikeren. Mars er Mario-måneden, og det er noe å feire.