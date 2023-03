The Super Mario Bros. Movie lanseres tidligere enn planlagt

HQ

Da Illumination og Nintendo utsatte The Super Mario Bros. Movie ut av 2022 uttalte de at filmen ville ha premiere 7. april. Det viser seg at det ikke var sant for alle territorier siden blant annet vi i Norge skulle få den mot slutten av mars. Dessverre endret det seg i all stillhet tidligere i år, så det virket som om stort sett alle ville få filmen den første fredagen i april. Slik blir det heller ikke, men på en god måte.

Filmens Twitter-konto har kunngjort at The Super Mario Bros. Movie fremskyndes til 5. april i USA og "mer enn 40 andre markeder rundt om i verden." Forhåpentligvis får vi vite hva de uspesifiserte markedene er når vi får den siste traileren 9. mars.