Spesiell PlayStation 5 basert på Final Fantasy XVI kunngjort

Mens Microsoft har gitt ut mange spesielle, kule Xbox-konsoller gjennom årene, har PlayStation vært langt mer sparsom. Sistnevnte inkluderer gigantiske suksesser som God of War og Spider-Man, så dagens kunngjøring kan være et godt tegn ... i det minste for Japan.

Sony har kunngjort en spesiell PlayStation 5 og DualSense basert på Final Fantasy XVI. Den dårlige nyheten er at disse bare vil være tilgjengelig i Japan, ettersom resten av oss må nøye oss med en vanlig PS5-pakke som kan forhåndsbestilles fra 4. mai. Sjekk ut bildene av dem nedenfor for å se om det er et stort tap eller ei.