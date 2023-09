Spider-Man 2-trailer viser hvordan det er større og bedre

HQ

Insomniac har allerede vist ganske mye gameplay fra Marvel's Spider-Man 2, men disse sekvensene har stort sett vært de mer lineære historieoppdragene. Nå er det på tide å se og lære mye mer om den åpne verdenen.

Spillpresentasjonen nedenfor viser hvordan inkluderingen av Brooklyn og Queens ikke bare nesten dobler arealet vi kan utforske, men også gir New York mer variasjon. Variasjon ser faktisk ut til å være et stort fokus i Marvel's Spider-Man 2, ettersom Bryan Intihar fortsetter med å fremheve at det er langt flere forskjellige sideaktiviteter spredt rundt i byen, og at noen av dem bare kan utføres av enten Peter eller Miles.

Å kunne bytte sømløst mellom dem vil selvsagt også endre opplevelsen. Begge har oppgradert draktene sine og lært seg nye ferdigheter siden sist vi spilte som dem. Noe av det første vi så var Peters nye symbiotkrefter, men dagens trailer gir oss en forsmak på hva han kan gjøre med Spider-Arms. I mellomtiden har Miles tatt venomkreftene sine til et nytt nivå, så det blir nok av muligheter å velge mellom når de to heltene skal oppgraderes.

Apropos valgmuligheter, Intihar avslører at det vil være 65 drakter i hovedspillet (med ytterligere 10 tilgjengelig for de som kjøper Deluxe-utgaven). Men det stopper ikke der. Noen av draktene kan også tilpasses takket være den nye Suit Styles-funksjonen som gjør det mulig å endre fargene etter eget ønske.

Det sier seg selv at jeg gleder meg til 20. oktober etter dette. Hva med deg?