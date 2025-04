Spider-Man 4 har offisiell tittel Spider-Man: Brand New Day

HQ

Det er 1. april, og vi vet alle at det betyr at mange tåpelige historier og spøker kommer til å være ute i naturen. En som ikke er en spøk eller en spøk er fra Sony Pictures, som som en del av sin opptreden på den pågående Cinema Con, har nettopp avslørt den offisielle tittelen og premieredatoen for Spider-Man 4.

Filmen, som igjen skal ha Tom Holland i rollen som nettslyngen, vil få sin store kinopremiere 31. juli 2026, og blir dermed den neste Marvel Cinematic Universe filmen etter den etterlengtede Avengers: Doomsday. Kanskje denne filmen vil fungere som en måte å introdusere Spider-Man tilbake i folden på før Avengers: Secret Wars i 2027.

I henhold til filmens faktiske tittel, blir vi fortalt at dette er Spider-Man: Brand New Day. Ingen informasjon om handlingen eller rollebesetning er gitt ennå, så vi må bare holde oss oppdatert og vente på flere nyheter fra Sony og Marvel Studios.