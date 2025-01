Spider-Man: Beyond the Spider-Verse har ikke begynt å spille inn stemmer enda

HQ

Vi har ventet lenge på å høre noe offisielt og viktig om Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, den tredje og tilsynelatende siste delen i Sonys animerte Spider-Man-filmserie. Mens vi en gang ble lovet å se filmen i mars 2024, ble den siden utsatt på ubestemt tid, og vi vet fortsatt ikke når den faktisk vil komme på kino.

Det eneste som er klart, er at filmen ikke haster mot målstreken. Dette har blitt bekreftet av det faktum at mange av stemmeskuespillerne har bekreftet at de ennå ikke har spilt inn replikkene sine, noe som er alarmerende, men ikke sjeleknusende nyheter, ettersom stemmearbeid vanligvis gjøres mot slutten av produksjonen.

Spesielt er det Jharrel Jerome som i et intervju med Decider har kommentert følgende: "Nei, jeg skulle ønske det. Vi har ikke startet opp ennå. Det er mange ting som skal finne ut av, men det er bra."

Jerome spiller Miles G. Morales i Spider-Man: Across the Spider-Verse, og dette er den "onde" alternative versjonen av seriens hovedperson, noe som betyr at hans rolle uten tvil vil være ganske viktig i denne kommende filmen.

Er du fortsatt spent på Beyond the Spider-Verse?