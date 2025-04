Spider-Man: Beyond the Spider-Verse har premiere i juni 2027

HQ

Det har allerede vært en stor dag for netthoder, da Sony Pictures tok til CinemaCon med en båtlast av Spider-Man nyheter å dele med sine fans. I tillegg til den neste live-action-satsingen med Tom Holland, har vi blitt fortalt om planene for det tredje og siste kapittelet i Spider-Verse trilogien, inkludert ny premieredato, samtidig som vi også har fått noen flere fantastiske bilder å kikke på.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Den tredje og siste delen av trilogien vil gjøre sin storslåtte ankomst på kino 4. juni 2027, og utover dette får vi se noen få utdrag av kunst, som inkluderer et glimt av Earth-42s Prowler Miles Morales, og selvfølgelig Earth 1610Bs Spider-Man Miles Morales.

Ta en titt på all kunsten til den etterlengtede filmen nedenfor.