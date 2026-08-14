Spider-Man: Brand New Day er nå den 10. mest innbringende filmen gjennom tidene

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Helt siden « Spider-Man: Brand New Day hadde premiere på kinoer over hele verden, har vi fulgt nøye med på filmens inntekter, da det har blitt helt klart at Marvel Studios er på vei mot enda en rekord.

De nyeste tallene er hentet fra Box Office Mojo (med inntekter oppdatert til og med 13. august), og nå vet vi med sikkerhet at filmen har blitt den tiende mest innbringende filmen gjennom tidene. Ja, « Spider-Man: Brand New Day har tjent inn svimlende 1,722 milliarder dollar på kino, noe som plasserer den foran «Inside Out 2» med 1,698 milliarder dollar.

Når det gjelder hva som skjer videre, går « Spider-Man: Brand New Day inn i sin tredje helg på kino, og den forventes å hente inn ytterligere 280 millioner dollar. Da vil den ha overgått «Zootopia 2» (1,866 milliarder dollar) og «Spider-Man: No Way Home (1,921 milliarder dollar) for å bryte seg inn i 2-milliardersklassen og ikke bare bli den mest innbringende Spider-Man-filmen noensinne, men også den åttende filmen noensinne som har tjent inn 2 milliarder dollar på kino.

Det store spørsmålet er: Har Spideys suksess endelig begynt å avta, eller vil nettkasteren få enda en megahelg på kino?