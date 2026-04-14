Spider-Man: Brand New Day får to fantastiske nye plakater

HQ

2026 tegner til å bli et fantastisk år for kinogjengere, da alle slags store filmer gjør sin ankomst. Super Mario Galaxy Movie har allerede debutert, og resten av året vil by på massevis av andre storfilmer, inkludert Avengers: Dommedag og Dune: Part Three i desember, og også Spider-Man: Brand New Day til sommeren.

Apropos sistnevnte film har Sony og Marvel Studios nå delt to nye plakater for den kommende Marvel Cinematic Universe-filmen, der Tom Hollands Peter Parker må kjempe mot alle mulige nye problemer.

Mens du kan se de nye plakatene nedenfor, har det offisielle sammendraget for filmen også blitt avslørt, som du også kan se i sin helhet nedenfor.

"Etter den rekordstore globale suksessen med Spider-Man: No Way Home, markerer Spider-Man: Brand New Day et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Fire år har gått siden hendelsene i No Way Home, og Peter er nå en voksen mann som lever helt alene, etter frivillig å ha slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker. Han bekjemper kriminalitet i et New York som ikke lenger kjenner navnet hans, og han har viet seg helt og holdent til å beskytte byen sin - en Spider-Man på heltid - men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en overraskende fysisk utvikling som truer eksistensen hans, samtidig som et merkelig nytt mønster av forbrytelser gir opphav til en av de mektigste truslene han noensinne har stått overfor."

Spider-Man: Brand New Day har kinopremiere 31. juli, og traileren til filmen kom nylig og har slått alle rekorder.