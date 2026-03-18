Spider-Man endrer seg dramatisk i traileren for Brand New Day

Så sent som i går omtalte vi nyheten om at Spider-Man: Brand New Day -traileren ble sluppet, men i segmenter rundt om i verden, og ba fansen om å samarbeide for å sy sammen hele traileren. Dette har blitt gjort, og nå er hele traileren delt.

Dette fulle glimtet på Spider-Man: Brand New Day inneholder en hel rekke spennende plotpunkter. Vi får se Peter Parker leve i en verden der han er helt alene, møter en rekke fiender, inkludert Scorpion, gjenoppretter kontakten med MJ og Ned, ber om hjelp fra Bruce Banner og har en liten komplikasjon med The Punisher (sååå ... Frank Castle lever?). Alt dette skjer samtidig som Peter må håndtere et helt nytt stort problem, nemlig det som ser ut til å være en gjenfødelse knyttet til hans edderkopp-muterte genetikk.

Det er unødvendig å si at Spider-Man: Brand New Day ser ut til å pakke ut mye når den har premiere 31. juli. Vi kan ha sommerens største blockbuster i vente, spesielt med tanke på den stjernespekkede rollebesetningen med Tom Holland i spissen, men også Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink (tilsynelatende som Screwball?) og flere andre.

Sjekk ut traileren nedenfor.