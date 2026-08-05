Spider-Man: Brand New Day har allerede innbrakt 1 milliard dollar i billettinntekter

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Etter den fantastiske åpningshelgen, der « Spider-Man: Brand New Day nesten tjente inn en milliard dollar på kino de første dagene, var det store spørsmålet hvor lang levetid filmen til slutt ville få, og hvordan den ville fortsette å generere inntekter etter den enorme lanseringen.

Allerede etter mandagens og tirsdagens kinoresultater er det klart at holdbarheten er ganske sterk, ettersom ytterligere 120 millioner dollar er hentet inn over begge dagene, ifølge Box Office Mojo. Dette betyr at « Spider-Man: Brand New Day nå allerede er en film som har tjent inn 1 milliard dollar, noe som gjør den til den fjerde filmen som har tjent inn 1 milliard dollar på kino i 2026 så langt. Ikke dårlig i det hele tatt for kinoinntektene etter pandemien.

Slik det ser ut nå, er «Brand New Day» 18 millioner dollar unna å overgå «Toy Story 5» og bli den mest innbringende filmen så langt i 2026 – en prestasjon den sannsynligvis vil overgå innen dagen er omme. Etter dette, med den andre helgen i sikte, får vi se hvor stort løft filmen kan hente inn, ettersom den nå er mindre enn 900 millioner dollar unna å innhente «Spider-Man: No Way Home» og bli den mest innbringende «Spider-Man»-filmen gjennom tidene.

Hvor mye lenger tror du « Spider-Man: Brand New Day kan nå?