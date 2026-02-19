Spider-Man: Brand New Day som utspiller seg fire år etter hendelsene i No Way Home

HQ

Tom Hollands Spider-Man kommer tilbake på lerretet i juli, men fans som ønsker å se Peter Parker i college-tiden, kan ha uflaks i Spider-Man: Brand New Day, ettersom tidspunktet for filmen kan bety at vi hopper over den delen av livet hans.

Det er i hvert fall i henhold til ny informasjon som er avduket i Spider-Man: Brand New Day - The Art of the Movie bokbeskrivelse via Penguin Random House. Bokens synopsis forteller oss at det har gått fire år siden Spider-Man: No Way Home når vi kommer til Brand New Day. Fire år er den vanlige tiden for et college-kurs, noe som forteller oss at vi sannsynligvis i stedet vil se vår Spider-Man voksen og ute i den virkelige verden, der han bekjemper kriminalitet og redder liv. Det fullstendige sammendraget lyder som følger :

"Fire år har gått siden sist vi møtte vår vennlige nabolagshelt. Peter Parker er borte, men Spider-Man er på toppen av sin karriere og holder New York City trygg. Alt går bra for vår anonyme helt, helt til et uvanlig spor av forbrytelser trekker ham inn i et nett av mysterier som er større enn han noen gang har stått overfor før. For å takle det som venter, må Spider-Man ikke bare være på topp både fysisk og mentalt, men han må også være forberedt på å møte ettervirkningene av fortiden sin! Mens Spider-Man: Brand New Day imponerer kinogjengere over hele verden, kan du oppdage magien bak kulissene i filmens visuelle utvikling - fra tidlige konseptskisser til endelig karakterdesign. Utforsk miljøer, kostymer og eksklusiv innsikt fra det neste kapittelet for Marvels nabolagshelt!"

Kunstboken lanseres 4. august, altså fem dager etter at filmen slippes i slutten av juli. Vi kommer garantert til å få noen trailere i mellomtiden, som forhåpentligvis vil avsløre hvor Peter Parker befinner seg i livet sitt i denne fjerde delen av Tom Hollands SpiderVerse.