Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland vender tilbake, og det samme gjør The Punisher!

Tom Holland, Zendaya og Jacob Batalon vender alle tilbake som Peter Parker, MJ og Ned - men det er ikke bare kjente fjes vi får se i neste kapittel av Spider-Mans historie.

Stranger Things-stjernen Sadie Sink blir med i en foreløpig ukjent rolle. I tillegg er det nå bekreftet at Jon Bernthals versjon av The Punisher vil dukke opp i filmen - et etterlengtet tilskudd som garantert vil vekke begeistring blant Marvel-fans.

Bernthals Punisher debuterte i Netflix' Daredevil-serie, etterfulgt av sin egen spin-off og en retur i Daredevil: Born Again på Disney+. Karakteren skal også være med i sesong to av den serien, i tillegg til en spesialepisode skrevet av Bernthal selv - og nå, Brand New Day.

En morsom detalj: Holland og Bernthal hjalp faktisk hverandre med å spille inn Marvel-auditionene sine mens de filmet Pilgrimage sammen i 2017. På Jimmy Kimmel Live delte Bernthal :

"Vi gjorde en film for syv eller åtte år siden. Det var der både Tom gjorde sin audition for Spider-Man og jeg gjorde min audition for Punisher. Vi laget faktisk hverandres auditionbånd til den filmen."

Han avslørte også at han ga Holland noen ... kreative innspill:

"Jeg ga ham beskjeden: 'Tom, kanskje du burde løpe opp den veggen og gjøre en dobbel baklengs salto, og så starte scenen'. Og han sa: 'Ja, synes du jeg burde gjøre det? Er det ikke for mye? Jeg sa: "Jeg tror ikke noen av disse andre idiotene er i stand til å gjøre det", og det gjorde han faktisk."

Kanskje det alltid var meningen at deres veier skulle krysses igjen i Marvel-universet.

Spider-Man: Brand New Day Spider-Man: No Way Home tar til rett etter hendelsene i Spider-Man: No Way Home, der hele verden har glemt Peter Parkers identitet. Filmen er regissert av Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), og er planlagt å komme på kino 31. juli 2026.

Gleder du deg til å se Spider-Man og The Punisher dele lerretet?