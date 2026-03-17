Spider-Man Brand New Day-traileren slippes i dag bit for bit

Traileren Spider-Man: Brand New Day kommer offisielt i morgen, onsdag 18. mars, men Sony tok en veldig merkelig tilnærming: i løpet av tirsdag vil forskjellige lokale Sony-kontoer sakte avsløre små biter av traileren, bare noen få sekunders opptak, og la fansen "lage puslespillet" mens de venter på den offisielle traileren i morgen.

Så langt har fansen funnet følgende klipp, inkludert en sving-scene i sakte film som refererer til den berømte forsiden av Amazing Fantasy #15 som introduserte Spider-Man i 1962. Du kan sjekke alle klippene på sosiale medier ... eller vente til traileren slippes om 24 timer eller mindre.

Det begynte på Instagram, der Tom Holland takket for kjærligheten og støtten til fansen som ventet på hans nye Spider-Man-film, hans fjerde solofilm om Spider-Man, den første siden Spider-Man: No Way Home fra 2021, ti år etter debuten som karakteren i Captain America: Civil War. "Dette handler om fellesskap, dette handler om å være sammen".

Regissert av Shang-Chi-regissør Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day slippes 31. juli. Er du spent?