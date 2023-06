Spider-Man: Across the Spider-Verse blir forbudt i Midtøsten

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse opplever i disse dager stor suksess over hele verden. Eller, hele verden er en overdrivelse.

Esquire ME og flere andre medier i nærområdet forteller nemlig at Spider-Man: Across the Spider-Verse har blitt forbudt i Midtøsten. Grunnen er ikke offentliggjort enda, men det er ikke vanskelig å gjette når transflagget vises noen ganger i filmen og Gwen Stacy har en "Protect Trans Kids"-plakat på veggen i rommet sitt. Ikke populært i land som har et litt annet syn på slikt enn for eksempel Norge.