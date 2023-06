Spider-Man: Across the Spider-Verse er allerede en større suksess enn Into the Spider-Verse

HQ

For litt over en uke siden fikk vi vite at Spider-Man: Across the Spider-Verse hadde fått en fantastisk start på kinoer verden over, og her kommer en nyhet som setter det i perspektiv.

Variety forteller at rSpider-Man: Across the Spider-Verse har tjent inn over 390 millioner dollar på verdensbasis, noe som betyr den allerede har passert det forgjengeren fikk totalt. Forhåpentligvis fortsetter suksessen selv om Transformers: Rise of the Beasts nå er på kino og både Barbie og Oppenheimer nærmer seg.