Jeg var langt fra den eneste som så gjennom den første traileren vi fikk fra Spider-Man: Across the Spider-Verse flere ganger i forrige uke. Ikke bare siden den var kul,...

Jeg er en stor fan av Spider-Man: Into the Spider-Verse, og de få glimtene vi har fått av oppfølgeren frem til nå har ikke akkurat senket forventningene til den heller....

Spider-Man: Across the Spider-Verse teaser ny trailer med kult bilde

den 4 desember 2022 klokken 02:35 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med tanke på at Brasil har sin Comic Con denne helgen er det ikke rart at mange hadde forhåpninger om å høre nytt fra oppfølgeren til Spider-Man: Into the Spider-Verse,...