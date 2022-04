Spider-Man: Across The Spider-Verse utsatt til 2023

HQ

Sony ga meg forhåpninger om at Spider-Man: Into the Spider-Verse-oppfølgeren faktisk ville komme i oktober da vi fikk en kul trailer veldig sent i fjor, men dessverre må vi vente en god stund til.

Selskapet bekrefter at Spider-Man: Across The Spider-Verse har blitt utsatt til den 2. juni i 2023 og samtidig dropper "Part I"-delen av navnet. Sistnevnte presiserer de siden vi samtidig får vite at den tredje filmen vil ha premiere den 29. mars i 2024 om alt går som planlagt.