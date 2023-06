Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vil ha flere Gwen Stacyer

Filmer med såkalte multiverse åpner selvsagt døren for å se flere utgaver av samme person. Spider-Man: Into the Spider-Verse og Spider-Man: Across the Spider-Verse har gjort dette med en rekke Peter Parker-varianter, men som forventet får vi flere av en annen velkjent person i den tredje filmen.

I podcasten Crew Call sier Christopher Miller og Phil Lord følgende på spørsmål om vi vil få se flere varianter av Gwen Stacy i Spider-Man: Beyond the Spider-Verse:

"For øyeblikket, ja. Det vil jeg si, ja. Det står på papiret, det er... Jeg tror at det... Disse tingene utvikler seg etter hvert."

"Men det er én jeg er veldig spent på", sier Phil Lord før Miller skyter inn: "Ja, jeg vet akkurat hvilken du snakker om. Du vet hvilken jeg tenker på, som er basert på... Jeg har ikke tenkt å si noe. Jeg skal ikke si noe. Men den er på en måte integrert i handlingen, vil jeg si."

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse lanseres jo allerede 29. mars 2024, så når de hinter slik virker det jo helt klart som om vi kan være relativt trygge på å se flere Gwen Stacyer og hva det enn er de hinter til. En nyhet fans av Spider-Man i Midtøsten nok ikke er særlig glade for om de ønsker å se filmen på kino...