Spider-Man, et Raid og mer kommer til Marvel's Avengers før 2022

Square Enix har vært meget tause om hvordan fremtiden til Marvel's Avengers ser ut etter War for Wakanda-utvidelsen, men lovet i forrige uke å fikse dette ganske snart. Nå har det blitt gjort...til en viss grad.

For studioet har nå gitt oss en ny oversikt over hva og når mer skal komme til Marvel's Avengers fremover. Der ser vi for eksempel at planen som lovet fortsatt er at Spider-Man skal bli tilgjengelig på PlayStation før 2022. I høst kommer også Raidet fokusert på Klaw. Her vil vi blant annet møte på en ny fiendetype kalt Echoes.

Før den tid vil maks Power Level økes til 175, noe som blant annet gjøres siden utviklerne vil gjøre en del endringer og forbedringer av utstyrssystemet slik at de av oss som er maks level lettere får bedre utstyr og kan oppgradere enda mer. Med tanke på sistnevnte vil også ressursene endres slik at alt utenom Fragments kun kan brukes til én ting. Vi kan også forvente å se enda flere MCU-skins og andre ting inspirert av film- og serie-universet, samt en rekke andre ting du kan lese mer detaljert om her og se i oversikten under.