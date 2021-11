HQ

Samtidig som de ga oss det første bildet av Spider-Man i Marvel's Avengers i går fortalte Square Enix at vi skulle få en trailer som viste enda mer i dag. Nå er den her, og selv om den ikke byr på et millisekund med gameplay er det i alle fall greit å få høre stemmen og en indikasjon på hva han kan gjøre når utvidelsen svinges inn på PS4 og PS5 den 30. november.