Spider-Man vist frem i Marvel's Avengers

Forrige torsdag annonserte Square Enix at de har store planer for Marvel's Avengers den 30. november, deriblant å bringe Spider-Man til PlayStation-utgavene av spillet....

Crystal Dynamics og Square Enix har gang på gang lovet at Spider-Man skal komme til PlayStation-utgavene av Marvel's Avengers før året er omme, noe vi endelig vet de...

Det sier i alle fall Square Enix etter å atter en gang ha stadfestet at Marvel-spillet skuffer stort med tanke på salg og inntekter.

Square Enix sa fra nærmest første stund at Marvel's Avengers ikke ville ha mikrotransaksjoner som kunne betraktes som "pay-to-win", så deler av internettet sa veldig...

Marvel's Avengers har vært litt av en blandet pose. Det fikk ikke noen lysende anmeldelser ved premieren og har slitt med å beholde et stort antall spillere. Crystal...

Marvel's Avengers slippes på Xbox Game Pass

den 28 september 2021 klokken 16:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Som fryktet har mange forlatt og nærmest glemt at Marvel's Avengers finnes, så det er ikke rart at Sony og Square Enix gjorde spillet tilgjengelig på PlayStation Now...