Spider-Man har solgt over 20 millioner eksemplarer på PS4

Mens mange nå bare gleder seg noe ekstremt til PlayStation 5 lanseres i morgen kan Sony som du forstår feire noe annet.

Marvel og Sony kan nemlig avsløre at Spider-Man har solgt over 20 millioner eksemplarer på PlayStation 4. Dette etter at det hadde blitt solgt 13 millioner i august 2019, så man kan trygt si at Insomniac sitt fantastiske spill bare har fortsatt å selge selv om det er to år gammelt. Dermed kan det virke som om vi har fått en ny andreplass på listen over tidenes mestselgende PS4-spill siden Uncharted 4: A Thief's End var på omtrent 17 millioner sist jeg sjekket og Grand Theft Auto V er litt over 20 millioner.

Når kjøpte du det eventuelt?