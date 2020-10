Du ser på Annonser

Nå er vi bare 34 dager unna lanseringen av PlayStation 5 i USA og et par andre steder, så det er ikke rart at en rekke utviklere begynner å bli ferdig med spillene sine i disse dager. Insomniac er et av studioene.

De kan nemlig fortelle at Spider-Man: Miles Morales nå har "gone gold", og dermed er klart for å lanseres til PlayStation 4 den 12. november og PlayStation 5 den 19. november her til lands.