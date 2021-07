Spider-Man: Miles Morales gjør det overraskende bra

Det er ikke akkurat en hemmelighet at såkalte spin-off-spill sjelden er i nærheten av hovedspillene i serien hva salgstall angår, så når du i tillegg plusser på at mange i starten trodde Spider-Man: Miles Morales bare var en utvidelse til Spider-Man er det ikke rart at Sony var nervøse for hvordan Miles sitt eventyr ville gå. Heldigvis var ikke det nødvendig.

Nå forteller Sony og Insomniac at Spider-Man: Miles Morales har solgt over 6,5 millioner eksemplarer disse første åtte månedene. Dette er selvsagt langt unna de 9 millionene Spider-Man klarte på bare to måneder, men uansett mer enn nok til at begge partner skal si seg meget fornøyde.