Spider-Man: Miles Morales har kjempesøtt kostyme

Nå er vi bare 34 dager unna lanseringen av PlayStation 5 i USA og et par andre steder, så det er ikke rart at en rekke utviklere begynner å bli ferdig med spillene sine i...

Insomniac og Sony kunne endelig bekrefte at Spider-Man vil pusses opp på PlayStation 5 under forrige ukes PlayStation 5 Showcase, og selv om selskapene ikke sa det...

Filstørrelsene til Demon's Souls og Spider-Man: Miles Morales offentliggjort

den 21 september 2020 klokken 09:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

De heteste spillene som slippes sammen med PlayStation 5 er for øyeblikket Demon's Souls og Spider-Man: Miles Morales. Mange frykter at harddiskplass blir et problem...