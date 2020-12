Spider-Man: Miles Morales kan nå ha ray tracing og 60fps

Du ser på Annonser

Da Spider-Man: Miles Morales ble lansert den 12. november kunne PlayStation 5-spillere velge mellom en modus som hadde 60 bilder i sekundet uten ray tracing eller en annen med 30 bilder i sekundet som hadde den imponerende teknologien. For mange har dette vært et vanskelig valg, så det er godt å se at hintene om en blanding fører til noe.

Nå kan du nemlig laste ned en ny oppdatering til Spider-Man: Miles Morales på PS5 som introduserer en ny modus kalt Performance RT. Denne lar deg både ha 60fps og ray tracing, men det går på bekostning av lavere bildeoppløsning, færre folk i byen og litt svakere refleksjonskvalitet.