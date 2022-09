HQ

Samtidig som at Insomniac og resten av PlayStation Studios kunngjorde PC-utgaven av Spider-Man fortalte de at Spider-Man: Miles Morales ville ta turen over til "Master Race" senere i høst. Dette er tydeligvis fortsatt planen.

For PlayStation har gitt oss en kort trailer for Spider-Man: Miles Morales som både viser bittelitt mer av PC-utgaven og gjentar at denne fortsatt skal være klar før 2023.