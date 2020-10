Spider-Man: Miles Morales sin Trophy-liste avslørt

Du ser på Annonser

Spider-Man har etter hvert fått æren av å ha et av de vanligste Platinum-trofeene, så det er ingen tvil om at mange har kost seg med å gjøre nærmest alt Manhattan byr på. Derfor er det godt å se at oppfølgeren ikke vil gjøre store endringer.

Insomniac Games har tatt til Twitter for å offentliggjøre store deler av Spider-Man: Miles Morales sin Trophy-liste, og flere av utfordringene høres ganske like ut som det første spillet. Før du leser videre vil jeg poengtere at utviklerne ikke har inkludert alle historie-trofeene, og jeg har ikke inkludert de som røper hvem førstebossen er. Dermed kan du trygt lese hele listen.



Be Yourself: Collect all other Trophies - Platinum



Open lock: Just the Beginning - Unlock all Skills - Gull



House building: A New Home - 100% Complete All Districts - Gull



Urban Explorers: Collect all Time Capsules - Sølv



Memory Lane: Collect All Postcards - Sølv



Salvager: Open all Underground Caches - Sølv



Under Their Noses: Shut down all Roxxon Labs - Sølv



Underground Undone: Shut down all Underground Hideouts - Sølv



Ready for Anything: Purchase All Suits - Sølv



Never Saw It Coming: Complete an Enemy Base without being detected - Sølv



100x Combo!!!: Perform a 100x Combo - Sølv



Pete's First Villain: Complete the Final Test - Bronse



Kitbash: Craft 10 Upgrades - Bronse



Hanging by a Thread: Keep the bridge together - Bronse



Overcharge: Defeat 100 enemies with Venom attacks - Bronse



Up and Over: Perform a Venom Jump, then a Venom Dash on a single enemy - Bronse



From Downtown: Use Venom Dash to throw an enemy into a group of three or more - Bronse



JJJ Would Be Proud: Apply a sticker and customize lighting while in Photo Mode - Bronse



Five Star Review: Complete all FNSM app requests - Bronse



Mod that Suit: Craft a Suit Mod - Bronse



Look with Better Eyes: Craft a Visor Mod - Bronse



Never Give Up: Pay respects at Jefferson Davis's grave in Harlem - Bronse



A Gift From Pete: Receive the Gift Suit - Bronse



Crime Master: Complete Bonus Objectives for every crime type - Bronse



Getting Dizzy: Chain 6 unique Air Tricks before landing - Bronse



I'm On A Boat: Ride the derelict boat in southern Chinatown - Bronse



Socially Acceptable: Scroll through the entire Social Feed at the end of the story - Bronse







Hva synes du om listen? Vil du skaffe deg Platinumet?