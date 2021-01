Spider-Man: Miles Morales solgte 70% færre eksemplarer enn originalen ved lanseringen

Du ser på Annonser

Vi vet godt at Spider-Man: Miles Morales ikke betraktes som Spider-Man 2, men det er delvis en oppfølger til en av de mest populære PlayStation-eksklusivene hittil. Derfor er det litt overraskende å se at salgstallene for spillet er markant lavere enn da Spide-Man ble lansert for noen år siden.

SuperData har samlet sammen data fra det digitale salget fra november, da spillet ble lansert, og har avslørt at det solgte omtrent 663,000 digitale eksemplarer på tvers av både PlayStation 4 og PlayStation 5.

Dette står i sterk kontrast til de 2,2 millionene digitale eksemplarene det originale Spider-Man solgte i løpet av sin første måned på markedet, faktisk er det hele 70% færre eksemplarer.

Og hvorfor er det slik? <a href="https://www.thegamer.com/spider-man-miles-morales-fewer-copies-original-playstation/" target="_blank">TheGamer</a mener at det kan skyldes at spillet hovedsakelig er blitt markedsført som en PS5-tittel, og at konsollen som kjent har vært vanskelig å få tak i. Det kan også være så enkelt at det er fordi Miles Morales er en spin-off, og dermed ikke like ettertraktet som en ordentlig etterfølger.