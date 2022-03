Spider-Man: No Way Home fremskyndes - kommer allerede i morgen

HQ

En av grunnene til at mange skuespillere og filmselskaper hater at filmene deres slippes på kinoer og digitalt samtidig eller kort tid etter hverandre er at dette i mange tilfeller har ført til en ekstrem økning av piratkopierte utgaver. Bare tre uker etter at Sony avslørte at Spider-Man: No Way Home skulle slippes digitalt den 22. mars og på fysiske formater den 4. april har denne trenden fått en positiv konsekvens.

Etter at piratkopierte utgaver av Spider-Man: No Way Home plutselig dukket opp på både små og store torrent-sider for noen dager siden forteller Sony Pictures at de har bestemt seg for å fremskynde den digitale lanseringen av filmen til den 15. mars. Det er altså i morgen for de som har mistet tellingen.