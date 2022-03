Spider-Man: No Way Home har slått Titanic-rekord

HQ

Det har snart gått 25 år siden James Camerons Titanic gruset alle rekorder på kinoer verden over og fikk beholde disse frem til samme mann ga oss Avatar 12 år senere. Siden den gang har bare Avengers: Endgame, Star Wars: The Force Awakens og Avengers: Infinity War klart å snike seg inn på topp 5-listen bak våre blå venner, men nå er det altså Sony Pictures' tur også.

Deadline forteller nemlig at Spider-Man: No Way Home gjorde det relativt bra på kinoer verden over helgen som var også, noe som gjorde at filmen totalt har tjent inn over 1.85 milliarder amerikanske dollar (omtrent 16.33 milliarder norske kroner). Dette betyr at filmen nå har passert Titanic og blitt tidenes femte beste kinofilm om vi ikke regner med de to gangene Leonardo DiCaprio og Kate Winslet sin iskalde båttur har kommet tilbake på kinoer. Selv om vi inkluderer disse to er Spider-Man nå tidenes sjette mest sette film, så Sony og Marvel klager nok ikke samme hva.

Særlig Sony siden også Uncharted fortsetter å overgå selskapets forventninger ved å nå ha tjent over 226.4 millioner amerikanske dollar (1.995 milliarder norske kroner). Igjen er det greit å påpeke at dette skjer før filmen har blitt tilgjengelig i Kina, et gigantisk marked som er kjent for å like slike eventyrfilmer. Dermed kan du være ekstremt trygg på at Sony vil gjøre nærmest alt for å få Tom Holland tilbake som Nathan Drake i en oppfølger.