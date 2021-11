Spider-Man: No Way Home-plakat bekrefter mange rykter

HQ

Årets desember vil tydeligvis bli meget interessant for oss som liker både spill, filmer og serier, for med blant annet både The Witcher Season 2, The Book of Boba Fett, Halo Infinite og Spider-Man: No Way Home må det være lov å glede seg veldig. De siste månedene har det spesielt gått mange rykter om hvem som vil være med i sistnevnte, og selv om den første traileren bekreftet noen av dem får dagens nye plakat lov til å avsløre et par ting også.

For Sony Pictures har nå gitt oss en plakat fra Spider-Man: No Way Home som gjør det fullstendig klart at det ikke bare er Doc Ock og Electro som tar opp kampen mot Peter Parker igjen. Enkelte av de andre slemmingene vises åpenbart i bakgrunnen, men det er verdt å legge merke til noen litt mer vage hint også.