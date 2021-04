Spider-Man og andre Sony-filmer kommer til Disney+

Du ser på Annonser

I 2019 satte mange hjertet i halsen da Disney og Sony ikke ble enige om å fornye avtalen om å la Spider-Man være med i Marvel Cinematic Universe, så de to gigantene er kjente for å kunne krangle litt. Heldigvis er de visst litt bedre venner nå.

For selv om Sony Pictures tidligere denne måneden inngikk en avtale med Netflix om bringe filmer som Spider-Man og Uncharted til streamingtjenesten fra og med 2022 avslører Deadline at Sony også har inngått en avtale med Disney som lar sistnevnte ha Spider-Man og gjengen på Disney+ og de andre streamingtjenestene sine fra og med neste år. Filmene og seriene vil uansett først komme dit etter at de allerede har vært på Netflix. Akkurat hvor lang ventetiden blir er tilsynelatende ikke fastsatt enda, så vi får bare vente og se hvordan det utarter seg.