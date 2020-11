Spider-Man Remastered endres etter kritikk

Du ser på Annonser

Før noen av dere anklager meg for å være litt for clickbaity: Her snakker jeg ikke om hvordan Peter Parker sitt utseende har blitt endret fra Spider-Man til Spider-Man Remastered, men en annen ting som skapte en del irritasjon.

Insomniac sier at en kommende oppdatering av Spider-Man faktisk vil gjøre det mulig å bringe lagringsfilene sine fra det spillet over til Spider-Man Remastered, noe det i utgangspunktet ikke er. I tillegg vil oppdateringen bringe disse tre draktene til PS4-utgaven.