Utviklerne drapstrues etter endringer i Spider-Man: Remastered

Tidligere denne uken fikk vi en nærmere titt på hvordan Spider-Man: Remastered vil se ut på PlayStation 5, og utenom nydelig grafikk var det særlig endring av modell for Peter Parker bet seg merke i. Enkelte tok i kjent stil sistnevnte på en ekstremt dårlig måte.

Bryan Intihar, som var "creative director" av Spider-Man, skriver nemlig på Twitter at han har mottatt truende meldinger om at folk skal ta han som følge av den nye Peter Parker i Spider-Man: Remastered. Her er det vel ikke bare jeg som får flashbacks tilbake til hva Laura Bailey, Neil Druckmann og andre i Naughty Dog har opplevd etter The Last of Us: Part II kom ut, så la meg gjenta dette: Slikt er ikke greit, og du bør vurdere å prate med noen om du går såpass hardt til verks når du er uenig i en kreativ avgjørelse.

"To our Spidey fans: I totally appreciate your passion, but sending me threatening notes that you will "HUNT YOU DOWN AND WE WILL FIND YOU! YOU FIX THIS NOW!" isn't cool. With what's happening in today's world, let's be a force for good and be respectful of each other. Thank you."