Spider-Verse 3 har fått navn

HQ

I forrige uke ble det klart at Spider-Man: Into the Spider-Verse-oppfølgeren Spider-Man: Across The Spider-Verse utsettes til 2023 og at den tredje filmen vil komme i 2024 om alt går som planlagt. Ikke at dette betyr vi måtte vente lenge på mer informasjon.

Under nattens CinemaCon avslørte Phil Lord og Christopher Miller at den tredje filmen heter Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Siden fansen selvsagt lengtet etter mer informasjon om film nummer to fortalte duoen også at Spider-Man: Across The Spider-Verse vil ha over 240 karakterer spredd utover minst 6 ulike universer, noe de besøkende fikk en smakebit på siden de første 15 minuttene av filmen ble vist frem.