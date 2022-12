Spill Assassin's Creed Valhalla gratis denne helgen

HQ

Hvis du fortsatt ikke har spilt Assassin's Creed Valhalla, er nå veldig godt tidspunkt å gjøre det, ettersom Ubisoft har annonsert på Twitter at det er gratis å spille frem til 19. desember kl. 13:00. Et tilbud som gjelder alle formater unntatt Stadia. Hvis du senere bestemmer deg for å kjøpe spillet, får du også beholde all fremgang.

Xbox-euere med Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate vil også få muligheten til å spille Dragon Ball: The Breakers og WWE 2K22 denne helgen som en del av Free Play Days-programmet, så spillere med et stramt budsjett har et stort utvalg av gratis underholdning frem til mandag.