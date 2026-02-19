Spill Battlefield 6 gratis denne helgen med Xbox Game Pass

HQ

Hvis du har et Xbox Game Pass-abonnement og en Xbox, er du sannsynligvis kjent med Free Play Days. Hver helg laster Microsoft opp en haug med spill som du kan laste ned og spille gratis, uten ekstra kostnad. Og når det er noen spesielt interessante titler, skal vi sørge for å gi deg beskjed, akkurat som denne uken.

Det er fem spill som tilbys denne runden ... hvorav ett alene er tilstrekkelig grunn for oss til å anbefale det til deg. Her er ukens utvalg :



Battlefield 6



Chip 'n Clawz vs. The Brainioids



Sunderfolk



Polterguys: Posession Party



Jujutsu Kaisen Cursed Clash



Alle disse spillene er nå tilgjengelige for nedlasting og gratis spilling frem til kl. 8:00 GMT/9:00 CET mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, vil du kunne beholde lagringsfilen din.