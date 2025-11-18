Spill beveger seg mot PC-er ifølge Take-Two CEO

HQ

Mens Steam Machine truer med å viske ut grensen mellom konsoller og PC-er, blir vi nok en gang minnet om kraften til sistnevnte plattform, som har klatret jevnt og trutt gjennom flere tiår. Det ser ut til at til og med noen av spillbransjens største navn erkjenner at PC-er er fremtiden, ettersom Take-Two-sjef Strauss Zelnick bemerker at spill som bransje "beveger seg mot PC".

Han sa så mye da han snakket med CNBC nylig, og spådde hvilken vei spill vil ta i nær fremtid. "Jeg tror det beveger seg mot PC, og virksomheten beveger seg mot åpen i stedet for lukket", sa han. "Men hvis du definerer konsoll som egenskapen, ikke systemet, så vil forestillingen om et veldig rikt spill som du engasjerer deg i i mange timer, og som du spiller på en stor skjerm, aldri forsvinne."

Så konsollspill teller nå som å spille et stort spill på en stor skjerm? Greit nok. Det er vanskelig å se for seg en fremtid uten tradisjonelle konsoller, men med Xbox og Steam som tilsynelatende jobber mot det endelige målet om å ha en maskin du stort sett kan få tilgang til alt på, kan spillingen slik vi kjenner den, snart endre seg.