Spill Black Ops Cold War sin Zombies-modus gratis i en uke

Ett av de kuleste innslagene i Treyarchs Call of Duty-spill er den obligatoriske Zombies-modusen. Og nå kommer du snart til å kunne prøve den til en veldig snill pris - nemlig gratis. Activision meddeler nemlig at de for første gangen noensinne kjører en gratisperiode for Zombies-modusen i deres "Zombies Free Access Week".

Fra og med i morgen vil du uten kostnad kunne spille Die Maschine-modusen samt den nye Cranked-modusen (og på PlayStation til og med Onslaught) fra Call of Duty: Black Ops Cold War frem til den 21. januar. Som vanlig gjelder det at du får beholde fremgangen om du senere kjøper spillet. Har du ikke testet dette før anbefaler vi virkelig at du benytter deg av denne muligheten.

Les mer om Zombies Free Access Week her.