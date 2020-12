Du ser på Annonser

Er du sugen på å spille litt Prop Hunt eller kanskje Raid the Mall i Call of Duty: Black Ops Cold War, men har ikke spillet? Ingen fare, for fra og med i dag frem til julaften er nemlig multpilayeren gratis. Alle modusene vil dog ikke være tilgjengelige hele tiden, men en oversikt over hva du kan spille når finner du nedenfor. Vil du ha mer informasjon kan du surfe over til denne linken.