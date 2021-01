Spill Cyberpunk 2077 i tredjeperson pÃ¥ PC med ny mod

Du ser på Annonser

En av grunnene til at mange elsket The Witcher 3: Wild Hunt var at de skapte et sterkt bånd til hovedkarakteren Geralt of Rivia. Dette ble hjulpet på vei av et kamera i tredjeperson, en vinkel som Cyberpunk 2077 ikke tilbyr. I stedet er spillet i førsteperson, noe noen foretrekker, men som andre ikke takler.

Men frykt ikke, for dyktige mod-utviklere har kommet til unnsetning, og det finnes nå en mod til PC-versjonen av spillet som gjør det mulig å spille i tredjeperson.

Den dukket opp på Nexus Mods og ser faktisk ganske overbevisende ut. Jo, karakteren er noe stiv, og kampene vil ikke være fullt så involverte, men denne moden er utviklet på rekordtid.

Sjekk ut en video av den her.