Noe Ubisoft skal ha mye skryt for er hvordan de fortsetter å støtte og forbedre spillene sine selv om etter mindre gode lansering, og Ghost Recon: Breakpoint har ikke...

Spill Ghost Recon: Breakpoint gratis denne helgen

den 21 januar 2021 klokken 08:47 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Ingen planer for helgen? Da har Ubisoft et forslag for deg. Hvorfor ikke laste ned og prøve ut Ghost Recon: Breakpoint? Det er helt gratis (alle format) fra og med i dag...